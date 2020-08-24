كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر في مناطق سيطرة الوفاق بـ ليبيا.. الشعب يريد إسقاط النظام (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر المئات من الليبيين فى مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الليبية طرابلس رافعين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، وتحميل حكومة فايز السراج مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب ، ومنددة بسياسة فايز السراج وانعدام الخدمات وترديها.

وإنطلق عدد من التظاهرات إنطلقت ضد "حكومة الوفاق" ، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، العاصمة الليبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتردي الأوضاع المعيشية ، حيث حمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من "حكومة الوفاق" وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد "ممارسات حكومة الوفاق وتردي الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها فتحي باشاغا مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين باشاغا قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى".