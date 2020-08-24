وزارة أمزازي تصدر نموذج استمارة طلب الإستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية

أعدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نموذج استمارة طلب الإستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية خلال الموسم الدراسي المقبل.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، إن على الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من “تعليم حضوري” التعبير عن هذا الاختيار من خلال تعبئة “استمارة” مباشرة عبر خدمة “ولي” التي ستوفرها منظومة “مسار”.

وأضافت الوزارة المذكورة، يمكن أيضا تعبير الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من “تعليم حضوري” تعبئة الاستمارة المذكورة مباشرة بالمؤسسات التعليمية التي يدرس بها بناتهم وأبناؤهم من خلال ربط الاتصال بمدير المؤسسة وذلك انطلاقا من فاتح شتنبر 2020.

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وطمأن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الأسر المغربية بعد البلاغ الذي أصدرته وزارته يوم أول مس السبت، وقال إن حق التمدرس والحفاظ على صحة المتمدرسين أولوية.

ولتدبير الموسم الدراسي 2020 – 2021، قال الوزير، الذي حل ضيفا على نشرة أخبار القناة الأولى، أمس الأحد، إن وزارة التربية الوطنية اعتمدت ثلاث فرضيات تهم تطور الوضعية الوبائية.

الفرضية الأولى تهم تحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية وفي هذه الحالة سيتم اعتماد التعليم الحضوري مائة بالمائة.

الفرضية الثانية، حسب الوزير حالة وبائية تتحسن ولكن تستدعي الالتزام بالتدابير الوقائية، ويتم تطبيق التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي. والفرضية الثالثة: تفاقم الحالة الوبائية حيث يتم الاحتفاظ بالتعليم عن بعد فقط.