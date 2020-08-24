12 غواصا و20 عنصرا من الوقاية المدنية للبحث عن جثة مغربي غرق في إشبيلية

نجح رجال الوقاية المدنية الاسبانية في العثور على جثة مغربي غرف في وادي إشبيلية بعد الاستعانة بفرقة تتكون من 12 غواصا.

وكشفت يومية “ABC” الاسبانية الواسعة الانتشار أن صديق الضحية طلب النجدة بعد غرق صديقه في منطقة “لادارسينا” حيث كانا يسبحان، وحضر إلى عين المكان، في حدود 11 والنصف من منتصف ليلة الأحد، 20 عنصرا من رجال الوقاية المدنية، ورجال الأمن فضلا عن متطوعين.

ونجح طاقم من الغواصين، يتكون من 12 شخصا، في العثور على جثة المغربي، سنه بين 20 و30 سنة، في وقت باشرت فيه المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد مسببات الوفاة بعد التشخيص الطبي لجثة الهالك، والتي أكدت أنه كان ضحية غرق.