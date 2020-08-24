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11 لاعبا من الأكاديمية و5 من الكوكب و4 من الجيش ضمن لائحة منتخب أقل من 17 سنة

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محمد الشرع 0 تبليغ

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يخوض المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة في الفترة المتراوحة ما بين 24 غشت الجاري إلى غاية 4 شتنبر المقبل، تداريبه بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وسيخضع لاعبو المنتخب الوطني لأقل من  17 سنة، للفحوصات الطبية الخاصة بفيروس المستجد حسب البروتوكول الصحي المعتمد من لدن الهيئات المختصة.

وضمت لائحة المنتخب الوطني 11 لاعبا من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، 5 من الكوكب المراكشي، 4 من الجيش الملكي، 2 من الفتح الرباطي ولاعب من المغرب الفاسي.

 

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