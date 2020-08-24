حصيلة كورونا في المغرب19..903 إصابة جديدة و 1135 حالة شفاء و32 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 903 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 53 ألف و252 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل حالة 1135شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاحد إلى الساعة الخامسة من اليوم الاثنين، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 37الف و478.

وأضاف المتحدث نفسه، تم تسجيل 32 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 920