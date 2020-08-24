غزة: شهيد وجريح في انفجار شرق الشجاعية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء يوم الإثنين، عن استشهاد مواطن وإصابة آخر في انفجار وقع شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأشار البيان المتقضب الصادر عن الهلال الأحمر إلى "الاستهداف" موقع شرق حي الشجاعية في غزة، وتزامن ذلك مع تقارير محلية تحدثت عن قصف إسرائيلي استهدف موقع اليرموك التابع للمقاومة شرق غزة.

في المقابل، نفت التقارير الإسرائيلية أن يكون الاحتلال الليلة قد نفذ أي هجمات في القطاع، وأشارت إلى أن التفجير الذي وقع شرق الشجاعية، كان داخليا وأسفر عن قتيل و5 إصابات.

إلى ذلك لم يصدر عن الجهات الرسمية في غزة أو توضيحات في هذا الشأن.