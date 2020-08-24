كورونا: 3 وفيّات في محافظتَي الخليل ونابلس و120 إصابة في القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت محافظتي الخليل ونابلس في الضفة الغربية المحتلة، مساء الإثنين، 3 وفيّات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، فيما سجّلت القدس المحتلة 120 إصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة في بيانها، أن أعمار المتوفين هي "72، 83، 83 عاما"، موضحة أنهم من بلدتي دورا ويطا في محافظة الخليل، فيما سجّلت محافظة نابلس الوفاة الثالثة.

وقالت الوزارة "إن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين (وصلت) إلى 150".

من جانبه، أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء الإثنين، عن إصابة 120مقدسيًا، بالفيروس، في اليوم الأخير.

وأوضح الجبريني أن "حالات الشفاء شهدت ارتفاعا ملحوظا بلغ 167 حالة الأمر الذي ساهم بانخفاض عدد الحالات النشطة إلى 1960 حالة".

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وذكر الجبريني أن "وضع مدينة القدس يتطلب صحوة والتزاما من قبل المواطنين قبل حلول فصلَي الخريف والشتاء".

وطالب الجبريني، المقدسيين، "بضرورة إجراء الفحوصات، لا سيما بعد افتتاح محطات جديدة للفحص في بعض أحياء مدينة القدس ومنها محطة حي رأس العامود، التي شهدت 65 فحصا في صندوق مرضى واحد"، كما طالب "بضرورة الالتزام بتوصيات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم ،وخاصة لدى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويشمل ذلك عدم المصافحة وعدم التقبيل، وعدم المشاركة في أي نشاطات بحيز ضيق ومغلق".

وكانت وزيرة الصحة مي الكيلة أعلنت ظهر اليوم، تسجيل 553 إصابة جديدة بالفيروس، و132 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة أن نسبة التعافي بلغت 63.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الوزيرة الكيلة إلى وجود 28 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.