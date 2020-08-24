الإمارات تترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ منطقة" التجارة الحرة العربية"

الإثنين 24 أغسطس 2020

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الـ"49" الذي عقد، الإثنين، افتراضيا بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.



وفي بداية الاجتماع تم انتخاب محمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي رئيسا للجنة.

وأكد شلواح، في كلمة له عقب انتخابه رئيسا للجنة، أهمية دور اللجنة في متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما لها من أهمية في استمرار التواصل والتنسيق بين الدول العربية لتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.

وأشار إلى أهمية استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

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من جانبه، قال الدكتور بهجت أبوالنصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، إن الاجتماع ناقش عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، منها متابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعقبات التي تواجه الدول في تطبيق أحكام المنطقة.

وأضاف أنه سيتم رفع توصيات هذه اللجنة إلى الاجتماع المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين برئاسة دولة الكويت يوم 31 أغسطس/آب الجاري.

وتعد "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى حلفاً واتفاقاً اقتصادياً بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية".

ووقعت الاتفاقية برعاية الجامعة العربية في القمة العربية، بعمان عام 1997، بتوقيع 17 دولة عليها لإنشاء سوق عربية مشتركة لتواجه التكتلات العالمية، وكان الاتفاق على تخفيض الرسوم على المنتجات ذات المنشأ العربي وإنشاء منطقة تجارة حرة عربية للاستيراد والتصدير.

ودخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ ابتداء من يناير/كانون الثاني 2005.