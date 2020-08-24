الجيش الليبي يطالب تجميد اتفاقات الوفاق مع تركياالجيش الليبي يطالب تجميد اتفاقات الوفاق مع تركيا

الإثنين 24 أغسطس 2020

أرشيفية

اشترط الجيش الوطنى الليبى، اليوم الاثنين، تجميد اتفاقيات رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مع تركيا، للقبول بأى مبادرة، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل لها.

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وأضاف الجيش الليبى، أنه يجب إلزام تركيا بسحب قواتها من ليبيا، ووقف تسليح الميليشيات، وتفكيك قواعد تركيا العسكرية؛ قبل الموافقة على أى مبادرة.

وأعلن الجيش الليبى، فى وقت سابق من اليوم الإثنين، حالة التأهب القصوى فى أعقاب رصد ميليشيات تابعة لتركيا تتجه نحو سرت والجفرة، القريبتين من الهلال النفطى الليبى.

وتأتى التحركات التركية التى رصدها الجيش الليبى، مؤخرًا، فى تجاهل تام لإعلانات وقف إطلاق النار قبل أيام فى ليبيا من جانب حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وكذلك المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى.