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إعلان الطوارئ في تكساس الأمريكية بسبب العواصف الاستوائية

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم حالة الطوارئ في ولاية تكساس، وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية والمحلية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العواصف الاستوائية "ماركو ولورا" التي بدأت في 23 أغسطس 2020 ولا تزال مستمرة.

وبحسب بيانٍ صادر عن البيت الأبيض، يخوّل إجراء الرئيس الأمريكي، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة ومختلف تدابير الطوارئ المصرّح بها.

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