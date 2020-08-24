شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ في تكساس الأمريكية بسبب العواصف الاستوائية والان نبدء بالتفاصيل
وبحسب بيانٍ صادر عن البيت الأبيض، يخوّل إجراء الرئيس الأمريكي، وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة ومختلف تدابير الطوارئ المصرّح بها.
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