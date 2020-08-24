اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن مقتل واصابة 8 بهجوم لداعش في داقوق.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "أحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية".

واضافت ان "ذلك أدى إلى مقتل ٤ مقاتلين وجرح ٤ آخرين".