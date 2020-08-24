وزيرا خارجية ايران وفرنسا يبحثان الوضع في لبنان

وذكرت الوزارة في بيان، أن "ظريف أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي لودريان حول أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي".

واضافت انه" تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى العلاقات الثنائية وكذلك أوضاع لبنان إثر حادث الانفجار في مرفأ بيروت".

