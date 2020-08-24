وزيرا خارجية ايران وفرنسا يبحثان الوضع في لبنان

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بحثا هاتفيا آخر التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي والوضع في لبنان والعلاقات الثنائية.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "ظريف أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي لودريان حول أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي".
واضافت انه" تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى العلاقات الثنائية وكذلك أوضاع لبنان إثر حادث الانفجار في مرفأ بيروت".
واضافت انه" تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى العلاقات الثنائية وكذلك أوضاع لبنان إثر حادث الانفجار في مرفأ بيروت".
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