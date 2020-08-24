اصابة منتسبين اثنين بتعرض لـ'داعش' على نقطة تفتيش في داقوق

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عناصر داعش تعرضوا على نقطة تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية ضمن قضاء داقوق في محافظة كركوك".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "التعرض أسفر عن إصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة".