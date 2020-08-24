فرنسا تسجل 1955 إصابة و 15 حالة وفاة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020 الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 1955 حالة مقارنة باليوم السابق، مع اكتشاف 22 مجموعة جديدة. وقالت الوزارة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 15 عن اليوم السابق ليبلغ إجمالا 30528.

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