شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكام الإمارات يهنئون رئيس أوكرانيا بذكرى استقلال بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس االامارات" برقية تهنئة إلى فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا بمناسبة يوم استقلال بلاده.

Advertisements كما الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي دينيس شميغال رئيس وزراء أوكرانيا.

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