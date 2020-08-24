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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحزب الجمهوري يرشح ترامب رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
الخليج 365
فاز الرئيس دونالد ترامب بترشيح رسمي كمرشح رئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي لعام 2020، وهي لحظة رمزية لافتتاح مؤتمر الحزب والبدء رسميًا في المرحلة الأخيرة نحو ولاية ثانية في منصب الرئاسة.
وترشح ترامب إلى حد كبير دون معارضة قبل أن يحصل الرئيس اليوم الإثنين على أصوات كافية ليكون المرشح الرسمي للحزب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
كما رشح الحزب الجمهوري نائب الرئيس مايك بنس رسميًا لمنصبه مرة أخرى.
ومن المقرر أن يقبل ترامب الترشيح رسميًا يوم الخميس في خطاب يلقيه في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.
فاز الرئيس دونالد ترامب بترشيح رسمي كمرشح رئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي لعام 2020، وهي لحظة رمزية لافتتاح مؤتمر الحزب والبدء رسميًا في المرحلة الأخيرة نحو ولاية ثانية في منصب الرئاسة.
وترشح ترامب إلى حد كبير دون معارضة قبل أن يحصل الرئيس اليوم الإثنين على أصوات كافية ليكون المرشح الرسمي للحزب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
كما رشح الحزب الجمهوري نائب الرئيس مايك بنس رسميًا لمنصبه مرة أخرى.
ومن المقرر أن يقبل ترامب الترشيح رسميًا يوم الخميس في خطاب يلقيه في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.
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