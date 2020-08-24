شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع إصابات كورونا ووفياتها في فرنسا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم "الاثنين" أن عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع 1955 حالة مقارنة باليوم السابق، مع اكتشاف 22 مجموعة جديدة.



وقالت الوزارة إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 15 عن اليوم السابق ليبلغ إجمالا 30528.

وفرنسا لديها سابع أعلى عدد وفيات بكوفيد-19 في العالم.

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