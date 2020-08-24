التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة..الدار البيضاء في الصدارة

كشفت وزارة الصحة التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة.

وأوضح معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 290 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات (261 حالة بالدار البيضاء الكبرى، و5 حالة ببرشيد، و14 بالنواصر، و5 في مديونة، و، وحالتان في بالمحمدية، و3 حالات في سيدي سليمان).

كما تم تسجيل 138 حالة بجهة فاس-مكناس (77 حالة بفاس، و7 حالة بتازة، و3 حالة بصفرو، حالتان ببولمان، و33حالة بمكناس، و15حالات بإفران، وحالة واحدة بمولاي يعقوب ).

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وتم تسجيل 159 حالة بجهة مراكش-آسفي (71 حالة بمراكش، و12 حالة باليوسفية، و52 حالة بقلعة السراغنة، و20 حالة بالصويرة، و4 حالة برحامنة). فيما سجلت 34 حالة بجهة درعة-تافيلالت (6 حالات بزاكورة، 26 بورززات وحالتان بتنغير)،

و 103حالة بجهة بني-ملال خنيفرة (79حالة ببني ملال، 14 حالة في فقيه بنصالح، وحالتان بخريبكة، و8 حالات بخنيفرة)، و81 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (35 حالات بسلا، و23 حالة في مدينة القنيطرة، و16 حالة بكل من الرباط، و6 حالة بالصخيرات-تمارة، وحالة واحدة بسيدي قاسم). وسجلت جهة سوس-ماسة 30 حالة (4 حالات بإنزكان-آيت ملول، و25 حالة بأكادير-إدوتنان، وحالة واحدة بتزنيت)،

وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة سجلت 31 حالة (6 حالات بتطوان، و7 حالات بطنجة، وحالتان بالحسيمة، و3حالات بالمضيق-الفنيدق، و6 حالات بالعرائش و5 حالات بشفشاون، وحالة واحدة في كل من وزان وفحص أنجرة)، و24 حالة بالجهة الشرقية (11حالة في وجدة، 8 حالات بجرسيف، و5 حالات ببركان )، وسجلت 13 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب (كلها بإقليم الداخلة ).