غرناطة الإسباني “يسارع” الزمن للظفر بخدمات النجم السابق للرجاء

كثف مسؤولو فريق غرناطة الاسباني مجهوداتهم للظفر بخدمات الدولي المغربي جواد الياميق، اللاعب السابق للرجاء الرياضي والحالي لجنوى الايطالي، بعد نهاية عقد إعارته إلى فريق سرقسطة الاسباني.

وكشفت صحيفة “ماركا”، متخصصة والواسعة الانتشار، أن فريق غرناطة يسعى جاهدا للاستفادة من خدمات الياميق استعدادا لفعاليات الموسم الرياضي المقبل، مبرزة في السياق ذاته أن الفريق الأندلسي سرع من وثيرة المفاوضات بهدف الظفر بخدمات الياميق في ظل الرغبة ذاتها التي عبرت عنها مجموعة من الفرق بينها ويسكا، بيتيس، وآلافيس.

وشدد المصدر ذاته على كون قيمته انتقال الياميق من فريق جنوى الايطالي ستتجاوز مليون أورو، في ظل رغبته في الاستفادة ماديا من بيع عقد اللاعب الذي يمتد لموسم آخر.