بيلاروسيا ستشكل أول دولة أجنبية ستحصل على اللقاح الروسي ضد وباء كورونا

أعلنت الرئاسة البيلاروسية ،اليوم الاثنين ، أن بيلاروسيا ستشكل أول دولة أجنبية ستحصل على اللقاح الروسي ضد وباء “كوفيد-19 “.

وأكد مكتب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن تكون بيلاروسيا أول دولة أجنبية تحصل على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.

وأفادت الرئاسة البيلاروسية، في بلاغ ، بأن لوكاشينكو وبوتين أجريا، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية بحثا خلالها قضايا مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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واتفق الجانبان، حسب المصدر ، على أن يشارك المواطنون البيلاروس بشكل طوعي في المرحلة الثالثة لاختبارات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي تم تصميمه في روسيا.

وذكر مكتب ألكسندر لوكاشينكو أن “بيلاروسسيا ستكون أول دولة يتم توريد هذا اللقاح إليها “.

وسجلت روسيا لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أطلقت عليه اسم “سبوتنيك V” وصممه مركز “غاماليا” لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 غشت الجاري ، ومن المتوقع أن يبدأ التلقيح الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط شهر شتنبر القادم.

