الصحة الإسرائيلية: 7 وفيات و1155 إصابة جدبدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 7 أشخاص متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 1155 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صياح اليوم، الإثنين.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 21,682، بعد تعافي 81,628 (268 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 104,154.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:46 من مساء اليوم، بلغ 18,865؛ علما بأن يوم أمس، الأحد، شهد تشخيص 964 إصابة، بعد إجراء 13,259 فحصا.

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وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 844 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة، تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفعت إلى 417، كمت ارتفعت عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي، وبلغت 116 حالة، في زيادة بواقع حالة واحدة عن الحصيلة الرسمية الأخيرة.

ويرقد في المشافي 867 مريضًا بكورونا، بينهم 180 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 20,815 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.