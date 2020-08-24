مدير هـ. أم الفحم: أعددنا فريقا قويا ونسعى لاحتلال مركز متقدم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستعد فريق هبوعيل أم الفحم، لخوض أولى مبارياته ضمن دوري الدرجة الممتازة بالموسم الكروي الجديد 2020-2021.

ومن المقرر أن يحل الفريق الفحماوي ضيفا على هبوعيل رعنانا يوم الخميس القادم.

وبهذا الصدد، قال مدير هبوعيل أم الفحم، أحمد أبو العم، لـ"عرب 48"، إننا "قمنا بالاستعداد بشكل ممتاز لافتتاحية الدوري، علمًا أن لدينا بعض الإصابات للاعبين أساسيين التي ستحرمهم من اللعب في الوقت الحالي، لكن رغم ذلك الأجواء ممتازة وكلنا أمل بأن نفتتح الدوري بالقدم اليمنى".

وأضاف أننا "قمنا بإبرام صفقات قرية وأفضل من الموسم الماضي، حيث قمنا بتعزيز كافة حلقات الفريق إلى جانب الإبقاء على عدد من لاعبي الموسم الماضي، لكن مع ذلك وضعنا غير مريح بسبب عدم توفر ملعب بيتي للموسم الثاني على التوالي، وهنالك تقصير بالنسبة لدعم كرة القدم على مستوى البلاد ككل".

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وأشار إلى أن "هدفنا هو المنافسة على احتلال أحد المراكز المتقدمة بالبلاي أوف العلوي، وإنهاء الموسم بشكل مشرف".

وأوضح "هبوعيل أم الفحم الأكثر تضررا بالدرجة الممتازة نتيجة فيروس كورونا، سيما وأننا اعتدنا على مدخولات التذاكر التي كانت توفر لنا مبالغ طائلة من طرف الجماهير، ومن هذا المنطلق فإن الخسارة كبيرة ونحن نأمل عودة الجماهير إلى المدرجات بأسرع وقت ممكن".

وختم أبو العم بالقول إننا "التزمنا أمام جماهيرنا بتخطي هذا الموسم بسلام، إذ هنالك دعم وتكاتف جهود على صعيد إدارة ورجال أعمال وبلدية من أجل إنجاح مسيرة الفريق وتحقيق أهدافه، وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن الجميع".