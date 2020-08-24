الحزب الجمهوري يرشح ترامب رسمياً لخوض انتخابات الرئاسة

الإثنين 24 أغسطس 2020

أرشيفية

فاز الرئيس دونالد ترامب بترشيح رسمي كمرشح رئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي لعام 2020، وهي لحظة رمزية لافتتاح مؤتمر الحزب والبدء رسميًا في المرحلة الأخيرة نحو ولاية ثانية في منصب الرئاسة.

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وترشح ترامب إلى حد كبير دون معارضة قبل أن يحصل الرئيس اليوم الإثنين على أصوات كافية ليكون المرشح الرسمي للحزب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

كما رشح الحزب الجمهوري نائب الرئيس مايك بنس رسميًا لمنصبه مرة أخرى.

ومن المقرر أن يقبل ترامب الترشيح رسميًا يوم الخميس في خطاب يلقيه في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.