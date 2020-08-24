اليمن.. شاهد.. نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني يلتقي بطاقم وإدارة مؤسسة وعي بالمكلا

الإثنين 24 أغسطس 2020

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء اليمني القائم باعمال وزير النقل الدكتور سالم الخنبشي بطاقم وإدارة مؤسسة وعي بالمكلا.



وخلال اللقاء تعرف "الخنبشي" من عمر باراس رئيس المؤسسة و غادة العمودي رئيس منصة شباب وعي وعفاف باظريس رئيس فريق البحث على نبذة تعريفية حول المؤسسة وجهودها للمساهمة لربط الشباب الحضرمي ونقل تجاربهم للخارج وإيصال رسالة سلام للعالم بان حضرموت بيئة خصبة للسلام وخاصة في ظل ماتتمتع به من امن واستقرار بفضل دعم دول التحالف العربي ومساندة المجتمع لقيادة السلطات المحلية.

مشيرين بأن المؤسسة عملت على تأسيس منصة شباب وعي ونفذت جلسات نقاشيه عبر الانترنت(اونلاين) واستضافه سفراء وخبراء واكاديميين للمساهمة في نشر الوعي السياسي وعمل دراسات وابحاث في عدة جوانب ومجالات لمناصرة قضايا الشباب وحيث ان المنصة تم اختيارها من قبل هيئة الامم المتحدة للمرأة كمنصة من ضمن تسعة منصات في اليمن وتهدف لايصال صوت الشباب الحضرمي للجهات المعنية ولوقف الاقتتال في اليمن.

ومن جانبه اشاد نائب رئيس الوزراء بالدور الحيوي لطاقم المؤسسة وماعملوه طيلة الفترة الماضية وهذا دور فعال يثبت مدى قدرة الشباب الحضرمي ومايتمتع به من حس سياسي وقدرات ذهنية وعقلية وبدنية لتمكنهم من تحقيق السلام في بلادنا في ظل الحرب الدائره.

مبدياً استعداده التام للوقوف بجانب الشباب ودعمهم ومبارك لهم تلك الخطوات ومايقدمونه لإظهار الوجه المشرق لحضرموت وابراز دور شبابها الفاعل .

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حضر خلال اللقاء طاقم المؤسسة ماجد باحشوان وخوله مكنون.