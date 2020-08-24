اخبار العالم

تعرف على توقعات الطقس في الإمارات غدا الثلاثاء

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات الطقس في الإمارات غدا الثلاثاء والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020

توقع "المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا بالامارات صحوا إلى غائم جزئيا و تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا.

 

وقد تظهر بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر و يصبح الطقس رطبا ليلا و صباح "الأربعاء" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف شمالا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا.. و حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحيانا.

 

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا.. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:40 والمد الثاني عند 06:14 والجزر الأول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 00: 19.

 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 13:51 و المد الثاني عند الساعة 03:38 و الجزر الأول عند الساعة 07:57 والجزر الثاني عند الساعة 20:58.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

 

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

 

أبو ظبي 43 33 75 25

 

دبي 42 32 85 30

 

الشارقة 43 32 85 30

 

عجمان 42 31 80 25

 

Advertisements

أم القيوين 41 32 80 25

 

رأس الخيمة 42 32 85 30

 

الفجيرة 35 31 80 55

 

العين 44 32 55 20

 

ليوا 48 29 80 20

 

الرويس 38 31 80 25

 

السلع 40 32 80 20

 

دلما 37 32 80 40

 

طنب الكبرى 37 31 85 40

 

طنب الصغرى 37 31 85 40

 

أبوموسى 37 31 85 40.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على توقعات الطقس في الإمارات غدا الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا