شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الجمهوري يعلن رسمياً ترشيح دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020 سمى الحزب الجمهوري رسمياً الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.

ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس ترامب مرشحا لهم في اليوم الاول من مؤتمر الجمهوريين.

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