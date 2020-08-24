«الطوارئ والأزمات» في الشارقة يثني على جهود مكافحة «كورونا»

الإثنين 24 أغسطس 2020

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة الشارقة، الاجتماع الدوري للفريق الذي عقد بقاعة الريادة بمقر نادي الضباط، بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، ورؤساء ومديري الهيئات والدوائر المحلية بالإمارة، وعدد من ضباط الاختصاص بشرطة الشارقة.



وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الأعضاء والجهات المشاركة خلال عمل الفريق في مواجهة جائحة كورونا، ودورهم الضليع الذي قاموا به أثناء فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني، وعلى ما قدموه من عمل وطني مقدر أسهم في الحد من تلك الجائحة.

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قرارات

وناقش الاجتماع القرارات والتوصيات، التي تمخض عنها الاجتماع السابق، وما تم إنجازه منها، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات، التي تم تطبيقها من جانب الفرق التابعة للفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، وما حققته من نتائج ملموسة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع خلال تصديها للجائحة.

كما أكد الاجتماع على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، ووضع الخطط الاستباقية لمواجهة أي ظرف طارئ مشابه قد يحدث مستقبلاً، حيث أثنى اللواء الشامسي، على التجاوب الكبير الذي لمسته فرق العمل الميدانية من جانب أفراد الجمهور خلال تأديتها لمهامها العملية في الفترة الماضية، داعياً إياهم إلى ضرورة التقيد والالتزام بالتوجيهات، التي تصدر إليهم من الجهات المختصة.