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وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 176 ألفًا 

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين، إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا ارتفع بواقع 572 حالة ليصبح 176223 حالة إضافة إلى تسجيل خمسة ملايين و682491 حالة إصابة بزيادة 38679 حالة عن إحصائها السابق.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه ، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر في اليوم السابق. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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