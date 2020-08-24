شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الجمهوري يرشح ترامب لإعادة انتخابه رئيسا لأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

رشح الجمهوريون رسميا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين لإعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، خلال مؤتمر الحزب بولاية نورث كارولينا.

وحصل ترامب على غالبية الأصوات، كما كان متوقعًا، حيث أجرى مندوبون من جميع أنحاء الولايات المتحدة تصويتا بنداء الأسماء بالترتيب في شارلوت بولاية نورث كارولينا.

ومن المقرر أن يلقي ترامب خطاب قبول الترشيح في البيت الأبيض يوم الخميس.

ويواجه ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.