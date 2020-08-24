تركيا تسجل ارتفاعا ملموسا للإصابات بفيروس كورونا

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1443 ليصل إلى 259692 حالة.

وشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات جديدة بعد أن تراجع سابقا إلى مستوى أدنى من 1000 حالة، وسجلت في البلاد في إحصائية يوم 20 أغسطس 1412 حالة، وفي 21 أغسطس 1203، وفي 22 أغسطس 1309، وفي 23 أغسطس 1217.



وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 6139 شخصا إثر رصد 18 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن رصدت السلطات الصحية التركية يوم 20 أغسطس 19 حالة، وفي 21 أغسطس 22 متوفيا، وفي 22 أغسطس أيضا 22 حالة، وفي 23 أغسطس 19 متوفيا.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 237908 أشخاص بعد تسجيل 796 حالة شفاء جديدة، فيما تبلغ نسبة المتعافين من عدد المصابين نحو 92%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 6.423 مليون فحص خاص بفيروس كورونا، معربا عن قناعته في أن يتم "الانتصار على الفيروس في نهاية المطاف".



وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.