اصابة اسرع رجل في العالم بفيروس كورونا

2020-08-24 | 20:05
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أسرع رجل في العام أسطورة ألعاب القوى المعتزل اوسين بولت أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الصحيفة إلى أن "نتائج اختبار بولت أكدت إصابته بكورونا بعد أيام فقط من إقامة احتفال خاص في بلده جامايكا بعيد ميلاده الـ34، بحضور ضيوف بينهم نجم مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج".
وانتشرت لقطات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أظهرت عدم وجود أي إجراءات احترازية خلال حفل عيد ميلاد بولت، وأبرزها عدم قيام أي شخص بارتداء الكمامة، فضلا عن غياب التباعد الاجتماعي.
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