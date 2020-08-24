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اصابة اسرع رجل في العالم بفيروس كورونا

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2020-08-24 | 20:05

اصابة اسرع رجل في العالم بفيروس كورونا

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أسرع رجل في العام أسطورة ألعاب القوى المعتزل اوسين بولت أصيب بفيروس المستجد.
وأشارت الصحيفة إلى أن "نتائج اختبار بولت أكدت إصابته بكورونا بعد أيام فقط من إقامة احتفال خاص في بلده جامايكا بعيد ميلاده الـ34، بحضور ضيوف بينهم نجم مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينج".

وانتشرت لقطات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أظهرت عدم وجود أي إجراءات احترازية خلال حفل عيد ميلاد بولت، وأبرزها عدم قيام أي شخص بارتداء الكمامة، فضلا عن غياب التباعد الاجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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