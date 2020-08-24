إحباط محاولة لتهريب منتوج نفطي في كركوك وإلقاء القبض على المتهمين

وقالت المديرية في بيان تقلت الخليج 365 نسخة منه، تم "القاء القبض على متهمين إثنين وضبط عجلاتهم نوع شاحنة براد محملات بمنتوج نفطي على شكل خزانات بلاستيكية سعة 1000 متوجهين من محافظة أربيل إلى محافظة كركوك، حيث تم وضع المنتوج داخل البرادات وبخزانات بلاستيكية في محاولة لتهريبه".



واضافت المديرية، "تم إيداعهم التوقيف وحجز عجلاتهم داخل إحدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط رقم 41 لسنة 2008".

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