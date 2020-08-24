بسبب تصريحات لنتنياهو.. الامارات تلغي لقاء مرتقب مع اميركا واسرائيل

افادت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، بان الإمارات ألغت اللقاء المرتقب مع الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بشأن صفقة المقاتلات إف 35. يتبع...

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