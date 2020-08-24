رسميا.. الحزب الجمهوري الأميركي يرشح ترامب لولاية ثانية

افادت وسائل اعلام، الاثنين، بترشيح الحزب الجمهوري الاميركي دونالد ترامب رسمياً لخوض انتخابات الرئاسك المقبلة. وذكرت "سكاي نيوز" ان "الحزب الجمهوري الأميركي رشح ترامب رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة". وينافس جو بايدن بقوة، الرئيس الاميركي الحالي دونالد ترامب في السباق الى الرئاسة الاميركية.



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