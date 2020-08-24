طفلة تفجع أهلها وتموت مرتين في يوم واحد

ونقلت الطفلة إلى المشفى في 18 أغسطس/ آب لمعاناتها من مرض السكري المزمن واختلال عمل الأعضاء وقد أعلن الأطباء عن وفاتها في نفس اليوم.

وبعد أن أخذتها عائلتها إلى المنزل بدأت درجة حرارة الطفلة البالغة 12 عاما ترتفع ونبض قلبها وفتحت عينيها مرة أخرى، بحسب صحيفة "كوسمو" المحلية.



وقدم الأطباء إلى منزل الأسرة، لإعطاء الطفلة الأوكسجين والاعتناء بها، لكن توفيت الطفلة مرة أخرى بعد ساعة.

وبعد تأكيد وفاتها للمرة الثانية، تم دفنها في مقبرة قرية لامبانغكونينغ.

تعد استعادة جثث المرضى الذين يموتون بسبب قصور القلب للنبض لفترة وجيزة، أمرًا شائعًا، ويعرف باسم عودة الدورة الدموية العفوية.

وتحدث حوالي 82% من حالات عودة الدورة الدموية العفوية بعد 10 دقائق من الوفاة، وفقًا لتقرير صدر عام 2007 في مجلة الجمعية الملكية للطب.