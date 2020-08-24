افاد مصدر طبي، الاثنين، بوفاة رجل الاعمال المعروف عبدالله عويز الجبوري متاثراً باصابته بفيروس كورونا وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "رجل الاعمال المعروف عبد الله الجبوري توفي اليوم، اثر مضاعفات اصابته بفيروس كورونا". واضاف ان "الجبوري هو المسؤول عن بناء المدينة الرياضية وملعب النجف والعديد من المنشآت الرياضية وغير الرياضية بالعراق".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة رجل اعمال معروف بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.