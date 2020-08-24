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تسجيل ٣٦٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق

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افاد مصدر طبي، الاثنين، بان وزارة الصحة سجلت اليوم ٣٦٤٤ إصابة جديدة بفيروس و٩١ حالة وفاة في عموم العراق.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الصحة سجلت اليوم، ٣٦٤٤ إصابة جديد بفيروس كورونا في عموم العراق".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم ايضا "تسجيل٩١ حالة وفاة بالفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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