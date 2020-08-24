تسجيل ٣٦٤٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "وزارة الصحة سجلت اليوم، ٣٦٤٤ إصابة جديد بفيروس كورونا في عموم العراق".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم ايضا "تسجيل٩١ حالة وفاة بالفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق من اليوم عن شفاء ٣٩٨٠ مصابا من فيروس كورونا.