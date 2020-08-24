الحكومة السودانية و"مسار دارفور" يبحثان مقترحا جديدا للترتيبات الأمنية

الخليج 365 - الخرطوم - مها التلبالإثنين 2020/8/24 10:10 م بتوقيت أبوظبي
كشفت الوساطة بين فرقاء السودان، عن تسلم الحكومة الانتقالية وحركة المعارضة المسلحة - مسار دارفور، مقترحا حول ملف الترتيبات الأمنية لدراستها والرد عليها.
وقال رئيس الوساطة ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، إن الوفدان استلما المقترح حول ملف الترتيبات الأمنية، وطلبا مهلة قصيرة للتشاور.
وأشار إلى أن الوفدين سيواصلان جلساتهما لاستكمال التفاوض حول ملف الترتيبات الأمنية، تمهيدا للوصول إلى اتفاق سلام شامل في السودان.
وكانت الوساطة بين فرقاء السودان أعلنت عن توقيع اتفاق سلام بين الحكومة الانتقالية وحركات المعارضة المسلحة في الثامن والعشرين من أغسطس/ آب الجاري.
ويعول السودانيون على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول، التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
ووقعت الأطراف السودانية في سبتمبر/أيلول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلىالوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
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