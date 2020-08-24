اليونان تزيد طول سياج حدودها مع تركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

ذكرت الحكومة اليونانية، اليوم الاثنين، أنها ستمضي قدما في تنفيذ خطط لزيادة طول سياج من الأسمنت والأسلاك الشائكة، أقامته عام 2012 على حدودها الشمالية مع تركيا، لمنع المهاجرين من دخول البلاد.



وبحسب رويترز، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، ستيليوس بيتساس، إن الحكومة المحافظة اتخذت هذا القرار العام الجاري، بعد أن حاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء دخول اليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، في أواخر فبراير/ شباط، عندما قالت تركيا إنها لن تحاول منعهم من ذلك.

واليونان هي بوابة أوروبا بالنسبة للفارين من الصراعات في الشرق الأوسط وغيره، ومر منها أكثر من مليون مهاجر عامي 2015 و2016.

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وقال بيتساس في إفادة صحفية، إن المشروع الذي تتولى تنفيذه أربع شركات يونانية سيكتمل في غضون ثمانية أشهر بتكاليف تبلغ 63 مليون يورو.

وأضاف بيتساس، دون الخوض في التفاصيل، أن السياج سيمتد في مناطق أوصى بها الجيش والشرطة.

وأعلن في مارس/ آذار، أن السياج الذي يبلغ طوله حاليا 12.5 كيلومتر سيزيد إلى 40 كيلومترا.

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين اليونان وتركيا، بسبب التنقيب عن موارد النفط والغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.

وتختلف الدولتان العضوان في حلف شمال الأطلسي على بداية ونهاية الجرف القاري لكل منهما