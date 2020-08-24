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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يرفع درجة الإستعداد القصوى ويكشف شروطه لوقف إطلاق النار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، التأهب بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا إلى سرت والجفرة.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على "فيسبوك"، أن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد القصوى في الخط الأحمر سرت-الجفرة، وذلك بعد وصول معلومات تحشيد للميليشيات السورية التركية للهجوم على المنطقة.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر قناة "العربية" أن الجيش الوطني الليبي سلم أميركا وأوروبا شروطه لوقف إطلاق النار.
واشترط الجيش الليبي لوقف إطلاق النار سحب الميليشيات من حدود سرت والجفرة، كما طلب إشرافاً دولياً على سحب المرتزقة التابعة للوفاق.
وطالب الجيش الوطني الليبي بتفكيك القواعد العسكرية التركية، مشدداً على هذه النقطة قبل الموافقة على أي مبادرة.
وشدد الجيش على ضرورة إلزام تركيا بسحب قواتها من ليبيا، كما اشترط تجميد الاتفاقيات المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع تركيا للقبول بأي مبادرة.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قال أمس الأحد، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، إن معركة سرت قد تندلع في أي لحظة.
وقال إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تمت كتابتها في عاصمة أخرى، مضيفا أنها مبادرة لذر الرماد في العيون وللتسويق الإعلامي فقط. وأشار إلى أنه تم رصد سفن حربية تركية متجهة إلى سرت.
وفي حديث سابق قبل أيام، أعلن المسماري أن سرت والجفرة ليستا منطقتين منزوعتي السلاح، وأن سرت آمنة الآن، لافتا إلى أن تركيا حولت مصراتة إلى قاعدة إدارية تركية للتدريب والتسليح، وأن تركيا تمددت ووصلت لميناء الخمس الذي توجد به أكبر قاعدة بحرية
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