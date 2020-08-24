شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو يبحث مع رئيس الموساد الإسرائيلى الملف الإيرانى وحزب الله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، برئيس الموساد الإسرائيلى يوسي كوهين، حيث بحث معه ملف إيران وحزب الله، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ستواصل ضمان تفوق إسرائيل عسكريا في منطقة الشرق الأوسط في إطار أي صفقات سلاح أمريكية مع الإمارات في المستقبل.



وأضاف للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس "الولايات المتحدة ملتزمة قانونا بضمان التفوق العسكري النوعي. سنظل ملتزمين بذلك".

وأُعلن في 13 أغسطس عن اتفاق بوساطة أمريكية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يبحث مع رئيس الموساد الإسرائيلى الملف الإيرانى وحزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.