الحزب الجمهوري يعلن رسمياً ترشيح دونالد ترامب لولاية رئاسية ثانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سمى الحزب الجمهوري رسمياً الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرشحا لولاية رئاسية ثانية في انتخابات الثالث من نوفمبر.



ومن دون مفاجآت، سمى نحو 330 مندوبا اجتمعوا في شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الرئيس ترامب مرشحا لهم في اليوم الاول من مؤتمر الجمهوريين.

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