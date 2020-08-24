شكرا لقرائتكم خبر 50 ألف لبناني يستغيثون طلبا للمساعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كارميلا جودو نداء عاجلا لمساعدة 50 ألف شخص متضرر في لبنان.

وطلبت جودو، خلال لقائها مع الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت أمس، تقديم مساعدات مالية توازي من 3 إلى 10 ملايين دولار، حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، وتحدثت «عما حققته المنظمة في مجال نقل السوريين إلى دول أخرى»، مشيرة «إلى أنه تم توطين 120 ألف سوري في دولة ثالثة».

وأضافت «سوف يستمر الجهد لمساعدة الذين تقدموا بطلبات للانتقال إلى دولة ثالثة والذين يبلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص».

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بدوره، دعا الرئيس عون إلى «المساعدة في إعادة النازحين السوريين إلى المناطق السورية التي باتت آمنة»، عارضا للتداعيات التي يتحملها لبنان جراء النزوح السوري منذ بداية الحرب عام 2011 حتى الآن.

ورأى أن «هذه العودة تزيل عبئا كبيرا يعاني منه لبنان الذي يرزح أيضا تحت سلسلة أزمات منها الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا، إضافة إلى ما خلفه الانفجار في مرفأ بيروت من خسائر بشرية ومادية جسيمة».

ولفت عون إلى وجود أكثر من مليون و500 ألف نازح سوري ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، مشيرا إلى أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن تشريد 300 ألف شخص من منازلهم وممتلكاتهم التي تضررت في الأحياء المجاورة للمرفأ.