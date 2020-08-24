الملف الليبي في مباحثات مصر وفرنسا

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وأكد أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزيرين تشاورا حول آخر تطورات القضية الفلسطينية، وآخر المستجدات في الملف الليبي، حيث رحبا بالبيانين الصادرين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب لوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في الأراضي الليبية كافة، باعتبار ذلك خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار والأمن وحفظ ثرواته، مع الإسهام في المواجهة الحازمة للجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع.
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