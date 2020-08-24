شكرا لقرائتكم خبر مركز الملك سلمان للإغاثة ينقل 815 يمنيا للعلاج في 3 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مبادرة علاج ونقل الجرحى والمصابين داخل اليمن وخارجه بمشروعات متنوعة، استفاد منها 24,243 فردا .

وقام المركز بعلاج 9,279 مصابا وجريحا يمنيا في مستشفيات وزارة الصحة بالمملكة في مناطق الحد الجنوبي ومستشفيات القطاع الخاص، إضافة إلى علاج بعض الحالات المعقدة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وشمل العلاج التشخيص وإجراء العمليات الجراحية والتأهيل وصرف الأدوية، وتأمين الاحتياجات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، والسكن والإعاشة والمصروفات النثرية للمصاب ومرافقه.

ونقل مركز الملك سلمان للإغاثة 815 جريحا من الجمهورية اليمنية للعلاج بمستشفيات القطاع الخاص في الأردن والسودان والهند، وتضمن برنامج العلاج في هذه الدول تشخيص الحالات وإجراء العمليات وصرف الأدوية والتأهيل، وتأمين الاحتياجات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتركيب الأطراف الصناعية للمبتورين، والسكن والإعاشة فضلا عن دفع المصاريف النثرية والمتطلبات الشخصية للمصاب ومرافقه.

وفي الداخل اليمني أبرم مركز الملك سلمان للإغاثة عشرة عقود مع عدد من مستشفيات القطاع الخاص في محافظات عدن، وتعز، وسيئون، والمكلا لعلاج 9,014 جريحا ومصابا يمنيا، وتضمن البرنامج التشخيص والعلاج والعمليات والأدوية والتأهيل والمتابعة.

كما تواصل المملكة من خلال المركز دعمها لمراكز الأطراف الصناعية في محافظات عدن، ومأرب، وتعز، وجار العمل على محافظة سيئون، وذلك لتقديم خدمات التشخيص وتصنيع الأطراف وتركيبها، وتوطين الخدمات من خلال تدريب وتشغيل كوادر من الكفاءات اليمنية، وتأهيل المبتورين ومتابعتهم من خلال إبرام عقود مع الشركاء المختصين بذلك، استفاد منها 5,138 فردا.