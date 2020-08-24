شكرا لقرائتكم خبر البرهان: سنرفع علم السودان في حلايب وشلاتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن البرهان قوله، لدى مخاطبته ضباط وصف وجنود القوات المسلحة بمنطقة وادي سيدنا العسكرية فى إطار احتفالات القوات المسلحة بالعيد الـ66 «حقنا ما بنخلي، ولن نتراجع عنه، ولن ننساه حتى يتم رفع علم السودان فى حلايب وشلاتين وفى كل مكان من السودان».
وأضاف أن «هذا الحشد هو رسالة للشعب السوداني بأن القوات المسلحة تقف معه وليس ضده، وداعمة لثورته المجيدة وتضحياته»، قائلا «لن نخذله ولن نسمح لأى جهة بأن تجير دماءه وجهده لصالحها» .
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