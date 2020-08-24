86 % تراجع في عدد السياح بتركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت بيانات حكومية بأن عدد السائحين الأجانب الذين قدموا إلى تركيا تراجع بـ 85.9% في يوليو على أساس سنوي إلى نحو 933 ألفا. ونقلت وكالة بلومببرج للأنباء عن وزارة الثقافة والسياحة أن عدد السائحين تراجع في الفترة من يناير إلى يوليو على أساس سنوي بـ78% إلى 44ر5 ملايين. وقال وزير السياحة محمد نوري أرصوي في مقابلة تلفزيونية إن تركيا تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في 2020 إلى نحو 11 مليار دولار. وتضرر قطاع السياحة في تركيا بتدابير الإغلاق التي فرضتها تركيا ومختلف الدول لاحتواء جائحة كورونا ، وتسببت العلاقات المتوترة بين تركيا وكثير من دول العالم في ابتعاد الكثيرين عنها، بعدما ساهمت مغامرات الرئيس رجب طيب إردوغان في كثير من المشاكل لبلاده، حيث تدخل عسكريا في سوريا وأرسل عددا كبيرا من المرتزقة إلى ليبيا، وتسببت استفزازاته المتكررة في حلف قوي ضده، وخسارة الأتراك لكثير من الأصدقاء. وتتطلع تركيا لجذب المزيد من السياح مرة أخرى بعد أن رفعت حظر السفر الداخلي، وخففت قيود الطيران الدولي في يونيو الماضي.

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