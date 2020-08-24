اليونان ترد على أنقرة بمناورات عسكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ردت الحكومة اليونانية عمليا على استفزازات تركيا، وأعلنت أمس عن إجراء مناورات عسكرية في شرق البحر المتوسط، بعد تمديد مهمة سفينة «أوروتش رئيس» التركية للمسح والتنقيب عن مصادر الطاقة حتى 27 أغسطس الحالي في منطقة تعتبرها أثينا تخضع لسيادتها.

وأشارت اليونان إلى أن المناورات سوف تشمل تدريبات بحرية وجوية داخل الجرف القاري اليوناني في المنطقة الأوسع من الجنوب الشرقي لجزر كريت وكارباثوس ورودس وكاستيلوريزو، وستجرى من الثلاثاء وحتى الخميس.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أصدرت تركيا إشعارا جديدا يوم الأحد مددت فيه حتى 27 أغسطس عملية مسح زلزالي تقوم بها السفينة في منطقة متنازع عليها بين البلدين، وعشية زيارة وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، إلى أثينا وأنقرة، حيث سيحاول خلالها التحقيق فيما إذا كانت هناك إرادة لدى ممثلي البلدين وألمانيا لتدشين محادثات استكشافية بهدف استئناف الحوار.

وجاء التصعيد الجديد للتوتر بين الخصمين الأبديين بعد التوقيع بين اليونان ومصر على اتفاقية تحدد المناطق الاقتصادية الحصرية لكلا البلدين، والتي لا تعترف بها تركيا.