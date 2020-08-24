بعد مقتل جورج فلوريد.. الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص على شاب أسود بولاية ويسكونسن

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو جديد لإعتداء بعض أفراد الشرطة على شاب أمريكي ذو بشرة سمراء أثناء محاولاته الدفاع عن نفسه والهروب بسيارته وسط صرخات صديقته التي تستنجد بالشرطة للتوقف عن إطلاق النيران، في ولاية ويسكونسن.

ووفقاً لبعض وسائل الاعلام الأمريكية، فإن الشاب الأمريكي الذي تعرض لإطلاق النيران يدعي "جاكوب"، وهو يرقد داخل إحدى المستشفيات حالياً لتلقي العلاج بعد تعرضه لأطلاق النيران سبعة مرات.

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ويواصل الأمريكيين أصحاب البشرة السمراء مظاهراتهم في شوارع ولاية ويسكونسن، التي تعرض فيها الشاب الأمريكي لإطلاق النيران منذ ساعات، وسط تكثيف أمني وشرطي كبير.

وعلى جانب آخر، اشتبك آلاف الأمريكيين المتظاهرين المؤيدين والمعارضين، أمس، فى مدينة بورتلاند فيما بينهم، وذلك عقب اشتباكات كبيرة بين المحتجين والشرطة الأمريكية، واحتشد المتظاهرون حاملين مكبرات صوت للهتاف والتنديد ضد معاملات الشرطة الأمريكية، فيما رفع آخرون لافتات ونددوا بالهتافات تضامنا مع الشرطة.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال فى تغريدة على تويتر إن عناصر الشرطة الفيدرالية سيبقون فى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون إلى أن ينتهى مسئولو إنفاذ القانون المحليون من "تطهيرها من الفوضويين ومثيرى الشغب".

وكان بعض المحتجين يلقون مفرقعات وأغراض أخرى عبر السياج المحيط بالمؤسستين اللتين تحصن داخلهما ضباط فدراليون نشرتهم هناك إدارة الرئيس دونالد ترامب.