الهند: إصابة 15 شخصًا ومحاصرة نحو 70 أخرين إثر انهيار مبنى سكني في ولاية ماهاراشترا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

أصيب 15 شخصًا على الأقل وحوصر نحو 70 شخصًا تحت الانقاض إثر انهيار مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة "ريجاد" بولاية "ماهاراشترا" الهندية.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم /الاثنين/، أن ثلاثة فرق من قوة الاستجابة للكوارث الوطنية الهندية هرعت إلى موقع الحادث، مضيفة أنه يقال إن هناك 45 شقة بالمبنى المؤلف من 5 طوابق.

من جهته، وصف وزير الشؤون الداخلية الهندي أميت شاه الحادث "بالمأساوي"، مضيفًا أنه تحدث مع مدير عام قوة الاستجابة للكوارث لتوفير كل المساعدة المطلوبة.